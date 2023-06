Alla Kalsa torna la processione del Sacro Cuore di Gesù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grandi preparativi alla Kalsa in occasione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Una solenne processione venerdì 16, dalle 18 attraverserà le strade dell'antico quartiere di Palermo.

La parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza, guidata da don Giuseppe Di Giovanni, vivrà una giornata intensa, a partire dalla ore 9 con la celebrazione eucaristica e l’adorazione. Nel pomeriggio alle 17 altra Santa Messa e a seguire si snoderà la processione secondo il seguente itinerario: via Torremuzza, via Alloro, via Vetriera, via Spasimo, Piazza Carlo Maria Ventimiglia, via Santa Teresa, Piazza Kalsa, via Niccolò cervello, Cortile del Pallone, via Lincoln ed ancora via Niccolò Cervello, Piazza Kalsa e via Torremuzza per la benedizione conclusiva.

I fedeli della Kalsa si stanno mobilitando per rendere il quartiere più accogliente e durante la processione saranno addobbati i balconi delle case con drappi per accogliere il passaggio del Santissimo Sacramento e lungo la scalinata della parrocchia sarà allestita l'infiorata.