Alla Kalsa torna la processione del Gesù Bambino della Gancia

Anche quest'anno è tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Gesù Bambino della Gancia: a conclusione della manifestazione si terrà la processione del miracoloso Bambinello il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, per le strade della Kalsa. Il corteo, a partire dalle 17.30, partirà da cortile Gancia e si snoderà per le vie Alloro, Vetriera, Spasimo, Santa Teresa, Nicolò Cervello, cortile Pallone, Lincoln, Porta Reale, piazza Kalsa, ritornando in via Alloro per poi rientrare nella chiesa della Gancia.

In piazza Kalsa si svolgerà il consueto momento di preghiera guidato da padre Giuseppe Di Giovanni, parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà e rettore del santuario di Santa Teresa. La comunità tutta verrà affidata insieme a tutti i lavoratori del mare alla protezione del Bambinello Gesù. La processione si concluderà con la visita al presepe vivente, che verrà allestito all’esterno della chiesa di Santa Maria della Pietà.

Già nella mattinata del 6 gennaio, dalle 11, sarà celebrata una messa nella chiesa della Gancia da padre Nicola Lippo, guardiano dei frati minori del convento di Santa Teresa. Nel pomeriggio alle 16.30 una solenne celebrazione eucaristica verrà presieduta da padre Antonio Calfamo, ministro provinciale dei frati minori di Sicilia. Nei tre giorni precedenti è in programma un triduo di preparazione con celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera che si concluderà venerdì alle 18 alla chiesa della Pietà, con la messa presieduta da monsignor Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale.