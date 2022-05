Alla Kalsa una fiaccolata per la Madonna di Fatima

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una fiaccolata mariana con l’immagine della Madonna di Fatima per le vie della Kalsa. L’appuntamento, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà guidata da don Giuseppe Di Giovanni, è in programma il prossimo 13 maggio alle ore 21.15. Il raduno è previsto presso il sagrato della chiesa, in via Torremuzza 1, da dove i fedeli partiranno per percorrere le strade del quartiere. Durante la stessa giornata in Parrocchia, alle 11, si terrà una solenne celebrazione eucaristica per la pace nel mondo, preceduta dal Santo Rosario e seguita dalla supplica alla Madonna di Fatima.