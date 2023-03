Alla Kalsa una copia della sindone a grandezza naturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo una copia della Sindone a grandezza naturale sarà esposta presso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 nel quartiere della Kalsa a Palermo. Nella giornata di venerdì, alle ore 17.30, sarà presentato il libro “La via Crucis Sindonica, l’amore che non muore” di Angelo Russo, giovane siciliano “innamorato” della Sacra Sindone e che ha studiato presso l’università Regina Apostolorum di Roma nell’Istituto scienza e fede per il corso di “Diploma di Specializzazione in studi sindonici”.

Sabato 25 alle 16, sempre presso i locali della Parrocchia, è in programma l’incontro sindonico con bambini e le famiglie. A seguire, alle 16.30, si svolgerà la conferenza “La Sindone e i Vangeli” con relatore Angelo Russo. Alle 18 la Santa Messa celebrata dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni e a seguire la veglia di preghiera a cura dell’Azione Cattolica Parrocchiale. Nella giornata di domenica celebrazioni eucaristiche alle 8.30, alle 10 e alle 11.30 con la possibilità per i fedeli di potere ammirare la Sacra Sindone.