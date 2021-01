Kalsa, una cerimonia per festeggiare i 221 anni del principe di Palagonia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una solenne celebrazione eucaristica in occasione del 221° anniversario dalla nascita di Don Francesco Paolo Gravina, principe di Palagonia e di Lercara Friddi. L’appuntamento è per venerdì 5 febbraio, ore 17.30, presso la chiesa di Santa Maria della Pietà in via Torremuzza 1 alla Kalsa, dove si trova il Battistero che ha sancito il battesimo di Don Gravina, “Il principe degli ultimi”. L’iniziativa è organizzata dalle Suore di Carità, da lui fondate nel 1835 e dall’Associazione Amici del Principe. A celebrare la santa messa solenne sarà don Giuseppe Di Giovanni, che ha appena festeggiato il suo 25° anniversario sacerdotale, nonché postulatore della causa di beatificazione, avviata nel 1990 dal cardinale Salvatore Pappalardo.

La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del Covid-19. Francesco Paolo Gravina, nacque nel 1800 a Palermo. Di nobile casato, amò intensamente Dio e il prossimo. Fu Sindaco di Palermo (1832-1835) e Presidente dell'Albergo delle Povere. Nel 1830, tradito dalla moglie, Maria Nicoletta Filangeri, il Principe non volle mai divorziare conformemente agli insegnamenti del Vangelo e decise di dedicarsi al bene dei poveri e degli infelici ai quali donò tutte le sue ricchezze. Don Francesco Paolo Gravina morì il 15 aprile del 1854.