VIDEO | Lavoro, quaranta aziende a confronto con i detenuti: "Abbattiamo i pregiudizi"

Sì è svolto negli spazi di Scalo 5B il primo Jail Career Day del progetto "Svolta all'Albergheria" coordinato da Rigenerazioni Onlus e sostenuto da Fondazione con il Sud. A partecipare all'incontro cinquanta persone in esecuzione di pena a seguito dei percorsi di professionalizzazione realizzati con Next - Nuove energie per il territorio