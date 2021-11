Iva Zanicchi difende Dell'Utri: "Lui mafioso? Se vivi a Palermo magari qualche contatto ce l'hai..."

"Berlusconi è una persona perbene, generosa. E anche Marcello Dell’Utri: non è un mafioso, è un uomo intelligentissimo, coltissimo. Certo che se lei vive a Palermo, in una delle famiglie più belle, più buone di Palermo, magari qualche contatto ce l’ha, o no?”. Sono le parole di Iva Zanicchi che - ospite de La Confessione in onda venerdì scorso - fa così riferimento alla condanna di Dell'Utri in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il conduttore Peter Gomez aveva chiesto a Iva Zanicchi cosa ne pensasse di Silvio Berlusconi e delle sentenze che hanno stabilito un quadro fosco intorno alla sua persona. La cantante difende a spada tratta l'ex premier: "Sa quante volte sono andata a cantare in Sicilia? Ho delle foto che se gliele faccio vedere… Lasciamo perdere, tutti sti boss che… Quando sono andata a New York a cantare le prime volte, cantavamo al Madison Square Garden, dove i Beatles hanno avuto difficoltà a cantare. Arrivava Nunzio Gallo (cantante napoletano morto nel 2008, ndr) e andava a cantare al Madison. Perché secondo lei? Io li ho conosciuti, correttissimi, ho le foto con loro. Quando uno di loro, che è stato di una carineria, Genovese, tanto per non far nomi, e Gambino (cognomi di due celebri boss di origine palermitana della mafia italo-americana, ndr). Io non mi occupavo di niente, e a Genovese ho detto: ‘Ma scusi, ma lei non viene mai in Italia?’. Mi risponde: ‘Tutti i mesi!’. E io: ‘Ma allora mi venga a trovare’. ‘Ma signora, mi fa, ma lasci stare, lasci perdere. Ma sa che se la vengo a trovare dopo c’è l’Fbi?’. Allora lì ho capito perché io sono un po’ ingenua. Ma su quest’uomo qua – ha detto Iva Zanicchi rivolgendosi verso la foto di Berlusconi sul tablet – con due occhi così buoni, ma secondo lei? Gomez, dica la verità!".