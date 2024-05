Sindacato Itamil, a Palermo incontro col Cme Sicilia, 6° lancieri e 5° reggimento Aosta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo ottenuto al III° Congresso Nazionale, il Sindacato Itamil Esercito ricomincia l’ormai rodato e consueto tour in tutta Italia. Ospite della Caserma “Rosolino Pilo” a Palazzo Sclafani, sede del Comando Militare Esercito “Sicilia”, lo storico palazzo fu residenza della famiglia Sclafani nei primi anni del 1300, per poi essere convertito in alloggio militare nel 1852. La delegazione è stata accolta dal Comandante, il Gen. D. Maurizio Angelo Scardino, gentilissimo e disponibilissimo padrone di casa, che ringraziamo pubblicamente per aver autorizzato l’assemblea. Ha aperto i lavori il Segretario del Direttivo Regionale Sicilia, Giovanni PARISI, che ha introdotto i partecipanti nel dettaglio della struttura nazionale e ha poi ceduto la parola al Presidente, il Dott. Salvatore VECCHIO, che ha illustrato a tutti i partecipanti i concetti riguardanti la normativa in vigore che regola la costituzione dei sindacati.

Ha preso poi la parola il Segretario Nazionale Domenico Bilello, che è il Responsabile per i rapporti con la Funzione Pubblica, che ha illustrato sapientemente la questione riguardante il rinnovo del contratto e le richieste che Itamil porterà ai vertici governativi. Infine, il Segretario Generale Girolamo Foti, che ha rimarcato l’importanza di aderire ai Sindacati e ha ricordato a tutti che Itamil ha raggiunto la rappresentatività come primo sindacato dell’Esercito Italiano e quinto nel panorama interforze. Sono stati comunicati gli importanti risultati raggiunti anche in termine di benessere del personale, con le tante convenzioni stipulate a livello nazionale e regionale riservate ai tesserati, che danno la possibilità di ottenere notevoli risparmi e benefici, soprattutto oggi che il caro vita sembra un cappio al collo! Notevole la presenza di personale partecipante all’assemblea, testimonianza del grande lavoro fatto dal Presidente di Sezione Giuseppe Cataldo, a cui va il plauso per l’organizzazione dell’evento e la scrupolosa e capillare attività informativa, soprattutto per i colleghi che vogliono avvicinarsi al sindacato.

Nei giorni successivi, e precisamente il 23 maggio 2024, il tour di Itamil è proseguito all’interno della caserma “Crisafulli – Zuccarello”, sede del 5° Rgt. f. “Aosta” che ha accolto la delegazione, formata dal Presidente Salvatore Vecchio, dal Segretario Giovanni PARISI e dal Presidente della locale Sezione, Emanuele Panebianco. Importante l’affluenza nella sala gentilmente concessa dal Comandante di Reggimento, che ha visto la partecipazione attenta di molti giovani VFI unitamente a molti colleghi tesserati con i quali si è instaurato un proficuo dibattito sulle tematiche di interesse, quali il rinnovo del contratto e altri importanti argomenti. Siamo convinti che le assemblee all’interno delle infrastrutture militari, oggi più che mai, siano fondamentale oggetto di confronto con la base, importantissime occasioni di scambio di idee e opinioni con il personale.

Infine il 27 maggio 2024 Itamil Esercito varca, per la prima volta, l’ingresso della Caserma Cascino di Palermo, sede del glorioso Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°), nella quale, con l’occasione, è stata sancita l’apertura, nelle prossime settimane, di una sezione che sarà prezioso punto di riferimento per i militari che vorranno essere rappresentati da una sigla sindacale leale, disponibile e sempre attenta alle esigenze del personale.