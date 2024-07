Mondello e la foto della discordia, l'Italo Belga rimuove il post ma si difende: "Tante le illegalità sulla battigia"

Una foto rilanciata dal profilo Facebook della Mondello Italo Belga e poi cancellata dalla stessa società ha scatenato una lunga polemica sulla fruizione della spiaggia simbolo di Palermo. Nell'immagine si vede la porzione dell'arenile, data in concessione, con le postazioni a pagamento. Poi la staccionata e, oltre questa, una fila di ombrelloni e di bagnanti nel tratto di sabbia che, secondo quanto stabilito dalla Capitaneria, dovrebbe essere lasciato libero.

La striscia dovrebbe essere estesa 5 metri, ma chiaramente dal fotogramma dall'alto non può essere misurata in maniera oggettiva. L'immagine è tratta da un video girato da Giuseppe Lanzetta lo scorso 30 giugno alle 7,30 del mattino con un drone e postato originariamente dallo stesso su Instagram dal suo account Sicily Drone. Ripreso due giorni fa dalla società che gestisce un'ampia fetta della spiaggia di Mondello, lo scatto ha generato decine di commenti, la maggior parte dei quali critici nei confronti della Italo Belga, che si è vista costretta a rimuovere il post.

Quanto accaduto sui social però ha avuto anche una coda politica. "Depositeremo immediatamente un esposto alla Capitaneria di porto per verificare, alla luce della foto pubblicata dalla società Mondello Italo Belga sui suoi profili social nei giorni scorsi, se sono rispettati i limiti di spiaggia libera da garantire per legge", hanno annunciato Rosario Arcoleo, Mariangela Di Gangi, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione, consiglieri comunali del Pd. "Mondello, la sua spiaggia e il suo mare, sono innanzitutto un bene comune e collettivo, la cui fruizione non può essere subordinata a sole logiche di profitto. Il diritto alla fruizione del mare per tutti e tutte passa anche attraverso le spiagge libere e la garanzia della loro esistenza, che vogliamo resti impregiudicata", hanno aggiunto i dem.

Il presidente della Mondello Italo Belga Antonio Gristina ha replicato così: "Quando allestiamo i lidi ovviamente teniamo conto di determinate distanze inserite in una linea di costa che si assottiglia e si allarga a seconda del movimento delle acque. Noi cerchiamo di lasciare più spazio possibile, poi ci sono dei tratti dove la profondità è ben più ampia dei 5 metri e altri dove a causa delle maree lo è meno". Gristina ha inoltre precisato che "la richiesta di legalità ci sta, ma non può essere parziale, all'interno della battigia l'attenzione non può essere rivolta a un solo aspetto, ma a tutti gli elementi di presunta illegalità". Poi ha aggiunto: "Se devo giustamente mantenere i 5 metri, non posso però poi non vedere la gente sdraiata a due passi dal mare o la continua vendita abusiva e illecita dal punto di vista sanitario e amministrativo di cibo e bevande".

Per quanto riguarda la pubblicazione della foto sui social poi cancellata, Gristina ha spiegato: "Si tratta di un repost di un terzo soggetto che è stato poi tolto perché ha avuto un effetto completamente diverso dal significato originario. Se si vanno a vedere il profilo dell'autore si potrà osservare come i commenti siano di tenore completamente diverso rispetto a quelli avuti nella nostra pagina. D'altronde è storia vecchia, l'Italo Belga viene spesso considerata come il problema di Mondello, ma bisogna anche tenere conto del fatto che è una società con 160 dipendenti e crediamo di dare valore aggiunto alla spiaggia".