Come in altre città anche a Palermo è esplosa la festa dopo il rigore decisivo di Jorginho. Trombe, clacson e bandiere hanno invaso le strade e le piazze. Caroselli di sostenitori azzurri dal Teatro Massimo al Politeama

