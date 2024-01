In Italia 111 Comuni sono Plastic Free, solo uno nel Palermitano: è Cefalù

Sono 111 i Comuni Plastic Free in Italia, ma fra questi solo uno è in provincia di Palermo e si tratta di Cefalù. La lista delle amministrazioni virtuose è stata presentata ieri a Montecitorio, su iniziativa del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. L’iniziativa ideata e promossa da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è giunta alla terza edizione.

I Comuni premiati hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall'ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. I riconoscimenti a forma di tartaruga verranno consegnati alle amministrazioni comunali in una cerimonia ufficiale che si terrà il prossimo 9 marzo al Teatro Carcano, a Milano.

"A tutte le 111 amministrazioni va il nostro plauso per le azioni meritorie che portano avanti sui territori - ha detto il vicepresidente della Camera Rampelli -. I Comuni potranno vantare questo riconoscimento nei confronti dei propri cittadini e di tutti i visitatori. A Plastic Free Onlus faccio i complimenti per l’idea e il desiderio di coinvolgere sempre più paesi affinché si possa passare all’attuazione pratica di ciò che tutti noi riteniamo oramai non più rinviabile: porre un freno alla produzione di rifiuti, a iniziare dall’insidiosa plastica che si può sostituire o riusare".

"Dalla scorsa edizione registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le amministrazioni comunali ripongono su questo premio - dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus -. Ciò rappresenta un grande stimolo a fare sempre più azioni concrete per l’ambiente e le future generazioni e si è già tradotto, ad esempio, nelle tante ordinanze per contrastare il volo deliberato dei palloncini nonché in innumerevoli raccolte e iniziative per fronteggiare l’inquinamento da plastica e l’eccessivo monouso".

Tra le regioni più virtuose si distingue il Veneto con 13 comuni, seguito da Lombardia, Abruzzo e Calabria con 9 ciascuno. In Sicilia oltre Cefalù hanno ottenuto il riconoscimento Modica (Ragusa), Santa Teresa di Riva (Messina), Avola (Siracusa), Belpasso (Catania), Castelvetrano (Trapani) e Favara (Agrigento).