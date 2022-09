Italexit, l'hashtag #iononpago contro il caro bollette: protesta anche a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lanciamo l'hashtag #IONONPAGO anche a Palermo Famiglie ed imprese sempre più nel baratro, generato da una politica attendeista del governo e dei soliti partiti. Generato dalle decisioni UE, dietro la spinta NATO e supinamente accordate dal nostro Paese, o per meglio dire da chi ci governa e una netta minoranza. La maggioranza della popolazione, infatti, non vuole il proseguimento della guerra, né tantomeno il continuo invio di armi, che oltre ad alimentarla, tolgono soldi preziosi alle nostre famiglie e imprese già in ginocchio. Le sanzioni alla Russia ci si sono ritorte contro e la speculazione è solo una faccia della medaglia, perché dall'altra, ci sta chi ne ha agevolato la possibilità.

Oggi (12 settembre) anche a Palermo, in piazza Verdi alle ore 18 le famiglie, le imprese, tutti coloro sono soffocati da bollette da strozzinaggio, sono chiamati a presentarsi con le loro bollette mostruose a contestarle pubblicamente con tutta la determinazione possibile, ma sempre e comunque in maniera pacifica. #IONONPAGO sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina "Italexit con Paragone - Sicilia".