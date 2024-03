Nuovi collegamenti tra Palermo, la Calabria e il Nord: Itabus raddoppia i servizi nell'Isola

Nuovi servizi e più destinazioni siciliane connesse al network nazionale di Itabus, la società di trasporto a lunga percorrenza su gomma, parte del gruppo Italo. Raddoppiano infatti i servizi tra Palermo, Napoli e Roma, passando da due a quattro ogni giorno.

Nello specifico, è prevista una nuova partenza alle 8.40 da Palermo che si aggiunge al collegamento notturno delle 20. Nuovo arrivo nel capoluogo siciliano alle 20.55, in aggiunta a quello delle 8. Tutti questi servizi effettuano fermata anche a Salerno, che viene così collegata al capoluogo siciliano.

Vengono introdotti due collegamenti quotidiani tra Palermo e Firenze, Bologna, Milano e Bergamo, oltre a due connessioni con la Calabria, con fermate a Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Lamezia Terme, Cosenza. Da Palermo si parte alle 8.40 e si arriva alle 16.04 a Cosenza, mentre da Cosenza la partenza del bus è alle 13.05 con arrivo a Palermo alle 20.55.

Più destinazioni connesse anche ad Agrigento, Enna e Caltanissetta: due servizi giornalieri con fermate a Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Cosenza, Sibari, Taranto, Bari e Altamura. Da Agrigento partenza alle 8.15, arrivo ad Agrigento arrivo alle 21.25. C'è poi Catania: oltre ai collegamenti verso Roma e Napoli, raddoppiano i viaggi verso Puglia e Calabria con due ulteriori servizi per un totale di quattro giornalieri (due di giorno e due di notte) con fermate a Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Cosenza, Sibari, Taranto, Bari e Altamura (nuova partenza da Catania alle 10.50, nuovo arrivo a Catania alle 18.50).

"Servire la Sicilia è stato sempre un nostro obiettivo ed ormai sono due anni che offriamo collegamenti da e per l'Isola. Uniamo tutta Italia, offrendo servizi per le grandi località del sud ma anche fino alle principali città del centro nord come Roma, Bologna e Milano. La Sicilia è una regione ricca di domanda e per questo continuiamo ad investire, per offrire un servizio capillare ai cittadini", commenta Francesco Fiore, amministratore delegato Itabus.