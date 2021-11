Anche con Ita tariffe sociali per i residenti in Sicilia: biglietti aerei scontati del 30%

Biglietti aerei scontati per chi risiede in Sicilia, a patto che voli da o verso Palermo e Catania e appartenga ad alcune categorie specifiche. Anche Ita Airways, "erede" di Alitalia, ha annunciato al progetto ''Sicilia Vola'', lanciato dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per facilitare gli spostamenti dei residenti.

Il progetto

L'agevolazione è riservata agli studenti fuori sede, alle persone con disabilità gravi, ai lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro, e a pazienti che devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti o cure sanitarie fuori dalla Sicilia con un reddito lordo non superiore a 25.000 euro.

"Ita Airways - si legge in una nota - aderisce a questo importante progetto, dedicato ai siciliani, riconoscendo una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto aereo su tutte le rotte nazionali ed europee del suo network, da e per gli aeroporti di Catania o Palermo, sui voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate e su quelli in connessione con i due hub".

Come accedere agli sconti

Per usufruire della tariffa agevolata di Ita Airways è necessario registrarsi alla piattaforma www.siciliavola.it, con Spid o Cie, e dalla pagina ''Gestione'' cliccare su ''Richiedi buono''. Il sistema chiederà di compilare un'autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo alla compagnia aerea al momento dell'acquisto del biglietto sul sito ITA-Airways.com. Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione. Le tariffe sono valide fino al 31 dicembre 2022.

''La Sicilia è per noi un mercato molto importante da presidiare - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways - La nostra mission è quella di diventare il vettore di riferimento per la mobilità degli Italiani, con una grande attenzione ai territori del Paese e nel rispetto dei pilastri del nostro piano industriale, ovvero centralità del cliente e sostenibilità. Entrare a far parte di questa iniziativa rappresenta dunque per noi un passo naturale per la crescita di Ita Airways''.