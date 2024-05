Istituzioni, imprese e scuola insieme per valorizzare il territorio: nel Corleonese una nuova cooperativa di comunità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una cooperativa di comunità nel territorio di Corleone, Bisacquino e fino al confine con l’Alto Belice Corleonese per promuovere le eccellenze del territorio. È il progetto ideato da Manfredi Mercadante che ha coinvolto alcuni imprenditori agricoli, il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, il preside della scuola Agraria, Ezio Busetto, e che sta trovando il sostegno di Confcooperative Sicilia attraverso la sede territoriale di Palermo, presieduta da Cesare Arangio. L’iniziativa conta già su un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Palermo tramite il bando “Facciamo Comunità” .

“Stiamo già lavorando alla redazione dello statuto - dice Arangio - per la costituzione della cooperativa di comunità, e stiamo mettendo a punto i regolamenti di conferimento. Quella a cui daremo vita sarà una cooperativa di territorio, finalizzata alla sua valorizzazione. L’idea è per certi versi analoga a quella che ha ispirato la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, che sta funzionando molto bene ma intorno alla quale, nelle fasi iniziali, gli imprenditori avevano espresso timori e perplessità poi ampiamente superati dagli importanti risultati ottenuti”. Molto ruoterà intorno alla produzione di pomodoro “Siccagno”, che paradossalmente in quest’area non gode di una denominazione registrata. “La scuola Agraria – prosegue Arangio - potrà diventare luogo di aggregazione e laboratorio di sperimentazione, innovazione, trasformazione, in un momento in cui la siccità stravolgerà sicuramente il settore delle produzioni agricole siciliane. Non è un caso se proprio all’interno della scuola, si stanno sperimentando tecniche di coltivazione alternative a quella tradizionale, a partire dall’acquaponica e idroponica”. L’amministrazione comunale ha manifestato ampia disponibilità a svolgere un ruolo chiave in questo percorso di sviluppo e valorizzazione del territorio.

“Il sindaco - racconta ancora Arangio- ha ad esempio annunciato l’intenzione di mettere a disposizione il vecchio mercato ortofrutticolo, sempre con bandi a evidenza pubblica, che potrebbe diventare luogo di lavorazione delle merci, punto di riferimento per la logistica o comunque sito per eventuali esigenze”. Tra i soggetti che faranno parte della nuova cooperativa di comunità figurano imprenditori che hanno già rapporti commerciali attivi con cuochi italiani nel mondo. “La richiesta è enorme - conclude Arangio - e poter lavorare con gli chef di tutto il mondo, stellati e non, apre spiragli davvero importanti, consentendo, peraltro, di saltare dei passaggi e quindi di poter ottimizzare i margini di guadagno”. L’obiettivo è arrivare in tempi brevi alla costituzione della cooperativa di comunità. “Anche a Corleone le nostre cooperative fanno rete - commenta Alessandro Chiarelli, delegato per le questioni agricole di Confcooperative Sicilia - Nasce così una nuova idea di comunità, che è quella della nostra già corroborata cooperativa di comunità. Questo - prosegue Chiarelli- rappresenta una grande possibilità di rinascita, che riguarda i giovani dell’istituto tecnico agrario e le imprese, familiari e non, che in un nuovo modello, quello cooperativo, potranno andare avanti, facendo rete e conquistando i mercati, nazionali e sovranazionali, non solo con la produzione del siccagno, ma anche pensando di inserire in questo contesto arti e mestieri. È così che si rimane in queste terre, che hanno bisogno di questa nuova visione dell’agricoltura: la cooperativa”.