Il Rutelli amplia l'offerta: dall'anno prossimo sarà attivo anche il liceo delle Scienze umane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Istituto superiore Mario Rutelli di Palermo amplia la propria offerta formativa con l'istituzione del liceo delle Scienze umane. Il corso si aggiunge a quelli già esistenti: Cat (ex Geometra) diurno e serale, Tecnico per il turismo e liceo scientifico. "Un grande risultato che - commenta con soddisfazione la preside Giovanna Ferrari - premia uno sforzo organizzativo non indifferente per garantire un’offerta più ampia e aprirsi ancora di più alle esigenze dell’utenza di Palermo e del territorio di Monreale".

Il nuovo percorso formativo sarà già attivo dal prossimo anno scolastico. "Le iscrizioni - prosegue la dirigente scolasrica - potranno essere presentate sia online che in presenza presso la segreteria dell’istituto. L'Open day di sabato prossimo costituirà un'importante occasione di informazione e orientamento per arrivare a una scelta scolastica ragionata e consapevole. Vi invitiamo pertanto a visitare la nostra scuola dotata inoltre di palestra, pista di atletica, otto laboratori, e con all'attivo diversi progetti e scambi internazionali. E' già boom di iscrizioni".