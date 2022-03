La mobilitazione

Istituto Gramsci, contributo di Legacoop Sicilia per evitare lo sfratto dai Cantieri Culturali

Nuova adesione all'appello per salvare uno dei più importanti archivi sul movimento operaio e contadino dell’intero Mezzogiorno al centro di una controversia con il Comune di Palermo che ha richiesto canoni arretrati per l’affitto dei locali per oltre 90 mila euro