Istituto Arrupe, dopo 20 anni riparte la formazione sociopolitica

Dopo vent’anni, i gesuiti dell’Istituto Arrupe ritornano alla formazione socio-politica con GenerAzioni: l’esperienza lanciata da p. Sorge nel 1986, divenuta negli anni un modello seguito a livello nazionale e internazionale, ritorna con una veste totalmente rinnovata nelle forme e nei contenuti. GenerAzioni prevede, infatti, 14 mesi di formazione tra momenti didattici, visite guidate, esperienze sul campo, summer school, esperienze di democrazia partecipativa, workshop di ricerca-azione e tutoraggio personalizzato: un percorso che intende formare leader di comunità cioè autori di cambiamento capaci di interpretare i bisogni dei territori per trasformarli in azioni concrete.

Tre saranno i partecipanti previsti, con un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. Il progetto, avrà la durata di poco più di un anno e inizierà il prossimo 14 aprile. Sono aperte le iscrizioni. L’eventuale difficoltà economica degli interessati non costituisce comunque un impedimento alla partecipazione. Per tutte le informazioni basterà collegarsi al sito https://istitutoarrupe.it/generazioni/

Il progetto, in particolare, è rivolto a persone che hanno già maturato esperienze di impegno civile (culturale, educativo, sociale, politico, economico) e che sentono la necessità di dotarsi di strumenti culturali, etici e professionali utili a rileggere, in modo più articolato, la complessità della realtà.

Il percorso si articolerà in 9 aree tematiche distinte in area: etica, antropologica, geopolitica, politico-istituzionale, sociale ed economica, ecologica, giustizia, culturale-educativa, digitale-comunicazione.

Sono previsti, inoltre, alcuni incontri con persone che portano avanti esperienze generative (pubbliche, profit, no-profit) che traducono in “buone pratiche” le tematiche e le sfide trattate durante gli incontri di formazione. I partecipanti, suddivisi in sottogruppi, faranno una comune esperienza all’interno di una comunità territoriale o comunità tematica di interesse comune coinvolgendo una rete di enti di terzo settore, imprese private ed istituzioni pubbliche.

“Con GenerAzioni - afferma padre Gianni Notari SJ, direttore dell'Istituto Arrupe - vogliamo contribuire alla nascita di nuovi processi culturali e sociali, mettendo in connessione le tante potenzialità che hanno già i nostri territori. Proprio per questo, a quasi 40 anni dalla sua fondazione, come gesuiti, vogliamo dare un nuovo slancio e vigore alla mission originaria dell'istituto. L'esperienza di formazione socio-politica, nata nel 1986 da padre Sorge, ritorna oggi con una veste completamente nuova e al passo con i tempi. L'obiettivo fondamentale è quello di accompagnare e formare autori di cambiamento, cioè persone, capaci di essere generative con e per gli altri nei luoghi della elaborazione sociale e politica. Il percorso prevede, prima di tutto, l'ascolto dei bisogni e dei desideri dei territori per poi riuscire dal basso a trasformarli sia in azioni concrete che in politiche pubbliche. È importante, inoltre, riuscire ad intercettare i tanti germi di rinnovamento, già presenti in città, per interagire con loro in una chiave di crescita del bene comune. Occorre, valorizzare chi nelle comunità territoriali desidera contribuire al cambiamento e al miglioramento della società".

"GenerAzioni nasce, soprattutto, dal desiderio di ridare alla politica il suo necessario e più autentico respiro culturale - continua padre Gianni Notari -. Bisogna ritornare ad appassionarsi alla politica, al dialogo sui grandi temi del mondo contemporaneo, sulla nostra storia e sulla nostra progettualità. È importante, infatti, ridare alle persone la capacità di immaginare un futuro diverso che parta da risposte significative nate con il contributo di più attori sociali".