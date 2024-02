Le ispezioni in alcune gallerie della A19, svolte periodicamente dall'Anas, imporranno la chiusura dell'autostrada nelle ore notturne nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia. I rilievi verranno effetuati con laser scanner nelle gallerie Ventimiglia, Cameccia I, Cameccia II e Termini Imerese. "Pertanto - si legge in una nota dell'Anas - è prevista la chiusura totale alla circolazione dei tratti interessati".

Nello specifico, nelle notti comprese tra martedì 13 e sabato 17 febbraio, fra le 22 e le 6 del mattino successivo, verrà chiusa la carreggiata in direzione Palermo dell'A19 tra lo svincolo di Termini Imerese e lo svincolo di Trabia. Durante le notti comprese tra venerdì 16 e lunedì 19 febbraio, nella stessa fascia oraria sarà invece chiusa la carreggiata in direzione Catania dell'A19, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese. In tutti i casi, il percorso alternativo è costituito dalla strada statale 113.