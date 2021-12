Ispezione della Regione a Palazzo delle Aquile: tre funzionari passeranno al setaccio i bilanci del Comune

Ispezione della Regione a Palazzo delle Aquile. Tre funzionari, incaricati dagli assessorati delle Autonomie locali e dell'Economia, passeranno al setaccio i bilanci del Comune.

"L'accertamento - si legge in una nota della Regione - è stato disposto su richiesta proveniente da organismi istituzionali ed è volto a verificare, con riferimento alle competenze della Regione, eventuali gravi irregolarità contabili-amministrative dei bilanci del Comune, sulle quali, è parallelamente in corso un'inchiesta di natura penale".

Angela Di Stefano, Giuseppe Petralia e Angelo Sajeva - questi i nomi dei tre funzionari regionali che effettueranno i controlli - dovranno verificare, in una prima fase, l’attendibilità dei residui attivi e la capacità di riscossione dei tributi comunali, con particolare riferimento ai dati che scaturiscono dall’ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio comunale. L'incarico ispettivo dovrà essere completato entro tre mesi.

Intanto si è spostato a Sala delle Lapidi lo scontro fra il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile e la Giunta Orlando. Dopo il "no" dell'assessore al Bilancio Sergio Marino alla richiesta di dissesto funzionale del Comune, avanzata dal ragioniere, il gruppo Oso ha fatto propria la delibera di Basile chiedendone la trattazione urgente. Altra benzina sul fuoco in una situazione già resa incandescente dalle delibere propedeutiche al piano di riequilibrio (sul quale la Giunta intende andare avanti), su tutte quella che prevede la cancellazione di esezioni e agevolazioni della Tari.

Per l'amministrazione Orlando, stretta nella morsa tra l'inchiesta della Procura per presunte alterazioni nei bilanci degli scorsi anni (che coinvolge il sindaco Orlando, ex assessori e burocrati) e le difficoltà nel chiudere il bilancio di previsione dell'anno in corso, adesso arriva anche l'ispezione della Regione.