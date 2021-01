Ispezione dell'Asp ai Rotoli, multa in arrivo per il Comune: "Gravi carenze igienico-sanitarie"

Ispezione dell'Asp al cimitero dei Rotoli, dove le bare accatastate in deposito e locali vari sono quasi 700. Venerdì mattina sei ispettori dell’azienda sanitaria, durante un sopralluogo al camposanto, avrebbero riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. A destare preoccupazione non è solo il numero di salme non ancora sepolte, ma anche le condizioni di bagni e spogliatoi che non sarebbero a norma

L'Asp è pronta a multare il Comune. Nel verbale di contestazione sono state indicate delle prescrizioni per rimuovere le criticità, che l'amministrazione deve attuare a stretto giro di posta. L'entità della sanzione dipenderà infatti dall'efficacia delle contromisure adottate dal Comune. L'intervento dell'Asp, riferisce il consigliere della Settima circoscrizione Ferdinando Cusimano, "è arrivato a seguito di un ordine del giorno della scorsa settimana in cui si chiedeva proprio una verifica in tal senso".

In questi giorni ai Rotoli, dove per effetto della zona rossa sono vietate le visite, la situazione è esplosiva: le ultime sepolture liberate sono già state occupate ed entro fine febbraio le bare in deposito potrebbero salire a quota mille. Ma c'è dell'altro. La nuova tensostruttura per ospitare le bare sarebbe abusiva, perché il Comune non ne avrebbe comunicato l'installazione alla Sovrintendenza. Essendo i Rotoli cimitero monumentale, infatti, la Sovrintendenza deve rilasciare formale autorizzazione.

L'ennesima tegola si è abbattuta su Palazzo delle Aquile per via dello stop alla trattativa con la fondazione Santo Spirito. L'ente che gestisce il cimitero di Sant'Orsola avrebbe detto "no" ad un accordo per la cessione al Comune di 4 mila loculi. E la crisi si fa più buia.