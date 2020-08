"Basta con le bancarelle nelle isole pedonali", potenziati i controlli dei vigili

Tolleranza zero verso le bancarelle allestite senza autoriuzzazione nelle isole pedonali. Secondo questo principio, il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina ha disposto a partire dal fine settimana un incremento dei controlli lungo gli assi pedonali del centro: via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, via Ruggero Settimo.

L'iniziativa è stata adottata d'intesa con il vicesindaco Fabio Giambrone. In particolare, sei pattuglie saranno impegnate "nel contrasto all'abusivismo commerciale e ad ogni forma di comportamento contrario al decoro, alla fruibilità e all'accessibilità delle aree". Le pattuglie si aggiungeranno a quelle già in servizio.

"E' assolutamente necessario e non più rinviabile - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone - riportare le zone pedonali, che tanto lustro hanno dato alla nostra città negli ultimi e tanto hanno contribuito al rilancio economico del centro storico, entro canoni di vivibilità. Dopo il periodo del lockdown, abbiamo assistito al proliferare incontrollato del fenomeno dell'abusivismo commerciale e altri comportamenti che non sono consoni al decoro e alla giusta fruibilità che vogliamo dare a queste aree. Abbiamo quindi chiesto un rafforzamento dei controlli, su cui contiamo anche dare una giusta risposta ai commercianti e ai residenti della zona che sono le prime vittime di comportamenti illeciti non tollerabili".