Isole minori, prorogata la concessione per le tratte sociali: "Garantiti i voli estivi per Pantelleria e Lampedusa"

La Regione proroga i collegamenti aerei con le isole minori in regime di tratte sociali. Confermati per l'estate 2022 i voli per Pantelleria e Lampedusa, anche da Palermo, affidati in concessione alla compagnia danese Dat.

"A seguito di più di due settimane di interlocuzione e approfondimento tra la Regione, il ministero e l'Enac - afferma l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone - si è giunti oggi alla firma della proroga delle tratte sociali per le isole minori siciliane. Avevamo già avuto modo di rassicurare tutti sul mantenimento del servizio e dei posti di lavoro, adesso possiamo confermare quel nostro impegno a tutela di collegamenti davvero vitali non solo per le comunità di Lampedusa e Pantelleria, ma anche per i traffici di varia natura e per un segmento insostituibile dell’economia turistica della Sicilia".

"L’esito della trattativa - aggiunge Falcone - ci rasserena perché i voli per la stagione estiva, fino ad autunno inoltrato, saranno in sicurezza, ma anche perché gli adeguamenti dei biglietti dovuti ai rincari dei carburante saranno limitati al 2%".