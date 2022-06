Isole minori, il governo nazionale s'impegna a reperire 8 milioni: Sns sospende gli aumenti sui biglietti

C'è l'impegno del governo nazionale a reperire 8 milioni per scongiurare i rincari dei biglietti di navi e aliscafi delle linee ex Siremar. Contemporaneamente Sns, il concessionario statale che effettua i collegamenti marittimi con le isole minori, ha sospeso l'aumento delle tariffe paventato per compensare i maggiori costi sostenuti per il caro-carburante.

Lo rende noto l'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone al termine del tavolo riunito oggi dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, sottolineando "l'apertura nella risoluzione della vertenza".

"I fondi - spiega Falcone - saranno stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza rincari, bloccando la necessità di un rialzo delle tariffe. Ringraziamo il ministro Giovannini per aver accolto le richieste della Regione e delle comunità isolane, nello spirito di una virtuosa collaborazione istituzionale a difesa di cittadini, imprese, commerci e turismo. Anche il concessionario statale è venuto incontro alle nostre richieste".

Sns, joint venture fra Caronte&Tourist e Liberty Lines, a causa degli aumenti del costo dei carburante, aveva stimato perdite da colmare attraverso un rincaro del 40% dei biglietti per i non residenti su isole e arcipelaghi siciliani.