Isole minori, Caronte & Tourist conferma orari e tariffe: dalla Regione 800 mila euro per gli autotrasportatori

"Più corse ma prezzi immutati per la massima parte della clientela". E' quanto fa sapere Caronte & Tourist Isole Minori che "onora l’impegno assunto con la Regione Siciliana - dopo la disdetta dei tre contratti relativi ai servizi integrativi di trasporto marittimo verso le Isole Minori - di “rendere tempestivamente noti il numero e gli orari delle corse e i prezzi che via via saranno praticati”.

Nella lettera l'azienda ribadisce che “si è vista costretta a comunicare l’impossibilità sopravvenuta di eseguire le prestazioni relative ai servizi di collegamento con le isole Eolie, Egadi e Ustica in ragione della conferma del sequestro impeditivo delle navi Helga, Bridge e Ulisse, non avendo disponibili né essendo reperibili ulteriori mezzi equivalenti per l’esecuzione del servizio”.

E che per l’esercizio della linea Egadi, “la prosecuzione dei servizi mediante l’impiego della nave Caronte, gemella della nave Helga interessata dal sequestro, avrebbe esposto l'azienda e i suoi amministratori al rischio di contestazioni analoghe a quelle oggetto del procedimento penale in corso”, pur se - ribadisce la Società - la nave è munita, come le altre tre ferme in porto, delle certificazioni che ne attestano l’idoneità al trasporto in sicurezza di passeggeri a mobilità ridotta.

E dunque, in considerazione delle esigenze del territorio, dei cittadini e del turismo, Caronte conferma che - “pur se ormai svincolata da qualsiasi rapporto contrattuale con la Regione Siciliana e sulla base dei primi positivi esiti commerciali dei servizi svolti dopo la comunicazione dell’11 luglio 2023” - effettuerà fino al 30 settembre l’attività di trasporto marittimo con le isole Eolie, Egadi e Ustica in regime di libero mercato, con l’attuale disponibilità di flotta e senza alcun contributo pubblico. Riguardo alle tariffe, pur potendo nelle mutate condizioni determinare una propria autonoma politica di pricing, l'azienda conferma che intende “attenersi a un criterio orientativo di semplice copertura dei costi”.

Dunque, a decorrere dalla mezzanotte di domani 20 luglio 2023 e a valere per i residenti, i passeggeri a piedi, le autovetture e i mezzi commerciali, saranno applicate “le tariffe previste dalla Convenzione statale Siremar-Sns stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Per quanto riguarda gli autotrasportatori di merci infiammabili e pericolose che devono raggiungere le isole minori è previsto uno stanziamento regionale di 800 mila euro. Il governo Schifani, attraverso l'assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, ha proposto il contributo all'interno di un disegno di legge approvato ieri dall'Assemblea regionale siciliana. Un provvedimento che si è reso necessario per sostenere economicamente il settore del trasporto "Adr" che rischiava di essere penalizzato dalla recente rescissione del contratto di servizio tra Caronte&Tourist e la Regione.

"Il nostro obiettivo è sterilizzare gli aumenti. Grazie a questo contributo - dice il presidente Schifani - scongiuriamo il rischio dell'aumento del prezzo del carburante per residenti e turisti, per di più in piena stagione estiva. Allo stesso tempo, evitiamo che schizzino verso l'alto i costi a carico degli autotrasportatori che quotidianamente, per lavoro, raggiungono le isole siciliane. Era un impegno che, con serietà, il governo regionale aveva preso all'indomani della comunicazione della rescissione del contratto di servizio con la compagnia di navigazione. Oggi, con soddisfazione, possiamo dire che quell'impegno è stato mantenuto. È un tema che ci sta molto a cuore - commenta l'assessore Aricò - perché riguarda cittadini e sistema produttivo. Ringrazio tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione, per lo spirito di collaborazione che hanno dimostrato approvando la proposta del governo regionale".

Il contributo regionale, calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi regionali per il trasporto "Adr" di merci infiammabili e pericolose, sarà erogato per tutte le tratte da e per le isole Eolie, le Egadi e Ustica. Rimane invariato, invece, il costo di trasporto per Pantelleria, Lampedusa e Linosa.