Stop alle corse gratuite in aliscafo per i dipendenti pubblici, anzi no: "Stanzieremo nuove risorse"

Il rischio era quello di "compromettere il diritto allo studio" degli alunni che frequentano le scuole di Ustica e di "non trovare supplenti disponibili a svolgere poche ore di servizio". Dopo la decisione di Liberty Lines d'interrempere dal primo aprile le corse gratuite in aliscafo verso le isole minori per i dipendenti pubblici, anticipata dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Saveria Profeta di Ustica, Giusto Catania, interviene la Regione. Lo fa con una nota dell'assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò, che rassicura sullo "stanziamento di nuove risorse per garantire la gratuità del trasporto marittimo ai dipendenti pubblici che lavorano nelle isole minori".

"Quest’anno, per la prima volta - aggiunge Aricò - abbiamo esteso il beneficio non soltanto ai lavoratori che viaggiano dalla terraferma verso le isole, ma anche a chi viaggia verso il capoluogo dell’arcipelago oppure verso la Sicilia. Si tratta di un sostegno sperimentato in maniera così ampia per la prima volta in assoluto. I dati raccolti in questo primo periodo ci consentono adesso di adottare stime precise sui flussi finanziari necessari alla copertura dei costi. L'assessorato proporrà un'apposita variazione di bilancio per adeguare la capacità del capitolo alle reali esigenze".

In assenza di un intervento della Regione una quarantina di insegnanti sarebbero costretti a spendere 70 euro al giorno (andata e ritorno) per raggiungere in aliscafo il luogo di lavoro. Un impegno economico eccessivamente oneroso per docenti con supplenze di poche ore nelle scuole delle isole minori, che potrebbe mettere a rischio "la continuità delle attività didattiche". Così Giusto Catania: "Nell'ultimo anno, grazie alla gratuità del trasporto marittimo per i dipendenti pubblici, non si è persa un'ora di lezione, consentendo alla scuola di svolgere la sua funzione con regolarità. Non si può chiedere a chi garantisce un servizio pubblico di lavorare gratuitamente".