Isola pedonale in via La Lumia, il comitato dei residenti dice "no": "L'ordinanza sia revocata"

Monta la protesta in vista della chiusura della strada, autorizzata dal Comune fino al 31 agosto per tutta la durata della manifestazione "La Lumia: una galleria dell’arte e del gusto". Spauracchio movida selvaggia: "Si tuteli quiete pubblica e si garantiscano parcheggi alternativi per chi abita in zona"

Monta la protesta in vista dell'istituzione dell'isola pedonale temporanea in via Isidoro La Lumia. A scendere in campo è il comitato dei residenti di via La Lumia e dintorni, che non nasconde le sue perplessità per un provvedimento che "non è stato concertato né tiene in conto le necessità di chi abita nella zona".

Secondo il comitato, chiudere la strada, "che solo di recente ha assunto le fattezze di una via dedicata alla movida, significa intensificare i disagi in termini di parcheggio, già ampiamente ceduto con l'allargamento dei dehors, e rendere più dfficile i controlli notturni su locali e clienti. Ci sono alcune attività, dedite a karaoke e discoteche ad alto volume, che arrecano reiterati fastidi ai residenti. Per non parlare degli schiamazzi degli avventori, in danno del diritto al riposo e alla serenità in casa propria".

La chiusura della strada, a due passi dal Politeama, è stata autorizzata dal Comune fino al 31 agosto su richiesta dei commercianti riuniti nell'associazione Lalumia per tutta la durata della manifestazione "La Lumia: una galleria dell’arte e del gusto".

Il blocco alla circolazione 24 ore su 24 riguarderà il tratto che inizia subito dopo via Torrearsa e si conclude prima di via Archimede. L'ordinanza - già firmata dal capo area del servizio Mobilità urbana, Sergio Maneri - è finita nel mirino della commissione consiliare competente in materia di Traffico, che ha fatto partire oggi la convocazione indirizzata agli assessori, ai residenti e all'associzione dei commercianti che organizza la manifestazione per fare chiarezza sulla vicenda. Alcuni consiglieri componenti della commissione sarebbero intenzionati a chiedere lo stop della pedonalizzazione.

Non è la prima volta che via La Lumia viene chiusa al traffico: analoghe manifestazioni sono state promosse dai commercianti dal 2016 al 2019. "Le nostre stesse perplessità - scrive il comitato dei residenti di via La Lumia e dintorni - ce le hanno anche i commercianti che non appartengono al settore della ristorazione, contrari ad un'operazione che già in passato li ha danneggiati. Ecco perché chiediamo all'amministrazione comunale di revocare questa ordinanza o di provvedere a garantire almeno un presidio fisso della polizia municipale, per evitare assembramenti ed eventualmente contrastare il disturbo della quiete pubblica".

I residenti chiedono infine parcheggi alternativi senza ulteriori esborsi per le zone blu: "Abbiamo il diritto e la necessità di entrare e uscire da casa senza dover pagare di tasca nostra, così come i negozianti hanno il diritto di lavorare e accogliere la propria clientela".