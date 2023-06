Isole pedonali a Mondello e Sferracavallo, ecco le ordinanze: ma in tanti potranno accedere con l'auto

Dopo l'indirizzo dato dalla Giunta con l'approvazione di due delibere e le successive polemiche, sono pronte a partire le isole pedonali e le Ztl a Mondello e a Sferracavallo. Il Comune infatti ha emanato le due ordinanze che regoleranno il traffico nelle due borgate marinare durante il periodo estivo. Entrambi i provvedimenti entreranno in vigore non appena sarà completata l'installazione della segnaletica, quello che riguarda Mondello durerà fino al 30 settembre, mentre a Sferracavallo si andrà avanti fino al 31 ottobre. Sono numerosi però i veicoli esentati che dunque, nei casi previsti dalle ordinanze, potranno accedere nell'area riservata ai pedoni.

Isola pedonale e Ztl a Mondello, cosa prevede

A Mondello l'area pedonale sarà lungo viale Regina Elena la strada che costeggia la spiaggia, nei tratti compresi tra via degli Oleandri e via Anadiomene e via Circe e via Teti. Lo spazio riservato ai pedoni sarà delimitato da dissuasori. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia "per aumentare la sicurezza stradale e ridurne l’utilizzo al limitato supporto delle attività presenti", si legge nella nota del Comune.

Passando alla Ztl, essa sarà delimitata dalle vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse, e sarà attiva dalle 20 alle 24 e dalle 20 all'una del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi. "L’ordinanza - spiegano ancora dal Comune - regola tutte le condizioni di accesso consentite limitatamente al supporto alle attività presenti entro l’area e alle necessità di sicurezza e soccorso, fermo restando il principio della limitazione del traffico veicolare".

Nei prossimi giorni, dopo l’apposizione della segnaletica e la collocazione dei dissuasori, l’ordinanza sarà attiva e la polizia municipale sarà presente per garantire il rispetto dell'ordinanza. L'Amat invece è chiamata a definire interventi a supporto della pedonalizzazione, come è già avvenuto con il potenziamento della linea 806 che consente di raggiungere la borgata marinara dal centro città.

Isola pedonale e Ztl a Sferracavallo, cosa prevede

L'ordinanza che riguarda Sferracavallo invece prevede la pedonalizzazione di piazza Marina a Sferracavallo e una Ztl nel tratto di via Scalo di Sferracavallo compreso tra la via Virgilio e la piazza Marina di Sferracavallo e lungo le vie Amorello, Tabò e dei Pescatori. L'accesso alla Ztl dovrà avvenire dalla via Barcarello e dalla via dei Pescatori, l'uscita dalla via Amorello e dalla via Tabò.

I veicoli che potranno accedere alle isole pedonali e alle Ztl

Sia a Mondello che a Sferracavallo sono diversi i veicoli che potranno entrare nelle aree pedonali (circolando massimo a 6 chillometri orari) e nelle Ztl (senza superare i 10 chilometri orari). Oltre alle auto con disabili a bordo, ai mezzi di soccorso e a quelli delle aziende che svolgono servizi pubblici, potranno accedere quelli dei residenti e dei non residenti che hanno posto auto privato all'interno dell'area pedonale; residenti che, non disponendo di un parcheggio privato individuale presso la propria residenza, necessitano dell’accesso per effettuare brevi operazioni di carico e scarico di merci ingombranti nelle immediate vicinanze dell’abitazione. E ancora: mezzi delle ditte private destinati alla fornitura di materiali a servizio di cantieri edili o di privati esercizi commerciali per un massimo di 15 minuti; veicoli privati dei turisti e taxi. Per il dettaglio completo e per le mappe è possibile consultare le due ordinanze integrali (Mondello e Sferracavallo).

La polemica sulla pedonalizzazione di Mondello

Nei giorni scorsi, quando è stato annunciato il nuovo piano traffico per Mondello, sono arrivate critiche dagli esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale che hanno contestato i varchi lasciati lungo viale Regina Elena per non penalizzare gli esercenti. "Questa pedonalizzazione incompiuta e frammentata anche negli orari forse porterà utili a qualche commerciante, ma produrrà enormi danni all’intera borgata e non solo", avevano dichiarato congiuntamente i consiglieri di Partito democratico, Progetto Palermo, Azione, Movimento 5 Stelle, Oso, Franco Miceli Sindaco e gruppo misto.

Lagalla e Carta: "Esaltata la vocazione della borgata"

"La decisione di pedonalizzare via Regina Elena per una sua ampia estensione di circa un chilometro, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, e l’attivazione di un’ampia Ztl a tutela delle attività serali dell’area della piazza è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara", dichiarano oggi il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta.

"Nei prossimi giorni - aggiungono il sindaco e l'assessore - a seguito di contatti già intercorsi anche con l'assessorato alla Cultura, con la Società Italo-Belga e con i comitati locali, saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi". E concludono: "Confidiamo che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni".