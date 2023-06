Lungomare di Mondello, al via l'isola pedonale: sistemati segnaletica e new jersey

Prende ufficialmente il via la pedonalizzazione del lungomare di Mondello. Questa mattina sono stati sistemati sia la segnaletica che i new jersey. La pedonalizzazione è stata deliberata dalla Giunta comunale nelle scorse settimane.

"L’area sarà definitivamente pedonale dalle 14 - scrive in una nota l'assessore comunale alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta - e le automobili non potranno più transitare (salvo le deroghe concesse dall’ordinanza). Le macchine eventualmente ancora parcheggiate avranno 48 ore, come prevede la legge, per essere spostate prima di essere rimosse".

A Mondello l'area pedonale sarà lungo viale Regina Elena, la strada che costeggia la spiaggia, nei tratti compresi tra via degli Oleandri e via Anadiomene e via Circe e via Teti. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia "per aumentare la sicurezza stradale e ridurne l’utilizzo al limitato supporto delle attività presenti", ha puntualizzato il Comune.

Il provvedimento durerà fino al 30 settembre. "Confermiamo - aggiunge Carta - che l’area pedonale lungomare e la Ztl attorno alla piazza saranno costantemente controllate dalla polizia municipale per impedire abusi e saranno monitorate dal Comune per eventuali migliorie".