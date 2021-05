Isola pedonale a Mondello in due tappe, ci siamo: si parte il 15 giugno

Nella prima fase verrà pedonalizzato il tratto di via Regina Elena tra via Teti e via Glauco; dal 20 luglio l'intero lungomare fino a Valdesi sarà liberato dalle auto. Previsto un collegamento in navetta dal parcheggio Galatea. Orlando: "Così renderemo più vivibile la borgata"

Il dado è tratto. Questa estate il lungomare di Mondello diventerà isola pedonale. Due le tappe previste: a partire dal 15 giugno sarà pedonalizzato il tratto di via Regina Elena compreso tra via Teti e via Glauco; dal 20 luglio la pedonalizzazione sarà estesa all’intero lungomare: da via Teti fino alla piazza di Valdesi.

L’area pedonale sarà collegata con il parcheggio di via Galatea da una navetta gratuita, che dovrebbe avere una frequenza di 6-7 minuti. L'accesso alla piazza di Mondello sarà consentito esclusivamente per ragioni legate al carico e scarico merci, alle esigenze di residenti, domiciliati, clienti degli hotel e degli stabilimenti balneari.

La Giunta municipale, nel corso di una riunione che si è svolta oggi, ha stabilito il cronoprogramma, dando mandato al vicesindaco Fabio Giambrone e all’assessore alla Mobilità Giusto Catania di definire i provvedimenti esecutivi in stretta connessione con Amat e la polizia municipale. I dettagli saranno contenuti in un'ordinanza dirigenziale dell'ufficio Traffico, sulla scorta della delibera già adottata dalla Giunta lo scorso anno.

Della pedonalizzazione di Mondello si parla da almeno due anni ma, anche per la resistenza di "pezzi" della maggioranza (gli ex alleati di Italia Viva e Sicilia Futura), è stata rinviata. Lo stop alle auto nel lungomare di Mondello è per il sindaco Leoluca Orlando "una scelta strategica che contribuirà a rendere più vivibile e a ridare slancio alla borgata marinara. Mondello, in questi ultimi mesi, - sottolinea il sindaco - ha sofferto particolarmente i provvedimenti necessari ad arginare la diffusione del virus e la pedonalizzazione sarà decisiva alla ripresa economica".

"L'isola pedonale a Mondello - chiosa l'assessore Catania - è un passaggio importante per migliorare la vivibilità della borgata e della città. Nei prossimi giorni definiremo i dettagli".