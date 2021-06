VIDEO | L'isola pedonale di Mondello è realtà: gioia per residenti e passanti, malcontento per qualche commerciante

Siamo stati sul lungomare per carpire gli umori dei palermitani con l'avvio della pedonalizzazione in viale Regina Elena nel tratto da via Glauco a via Teti. Intorno a mezzogiorno in pochi attraversano l'area, soprattutto biciclette e monopattini. Alle 18 parte la Ztl in piazza