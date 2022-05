VIDEO | Parte l'isola pedonale a Mondello, commercianti preoccupati: "L'anno scorso ci ha rovinati, senza servizi è dannosa"

La chiusura al traffico è scattata intorno alle 12. Nelle prime ore pochi i frequentatori dell'area. Gli esercenti: "Servono navette, parcheggi, attività culturali ed enogastronomiche per rendere attrattiva la borgata, così in estate non verrà nessuno". Il consigliere di circoscrizione Gottuso: "E' una presa in giro, in realtà è una Ztl"