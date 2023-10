Isola, individuato il nido delle tartarughe in spiaggia: su 90 uova trovate 80 schiuse

Dopo la schiusa avvenuta nei giorni scorsi, i volontari di LiberAmbiente di Capaci hanno trovato ieri sera il nido delle tartarughe Caretta caretta in spiaggia a Isola delle Femmine. Al sopralluogo, oltre al personale del Wwf Italia e ai militari della Capitaneria di porto di Palermo-Guardia costiera, ha partecipato anche il sindaco Orazio Nevoloso.L'associazione LiberAmbiente ieri sera ha documentato quanto accaduto con un video su Facebook.

Ad accorgersi dell'insolito evento, martedì 10 ottobre, è stato il surfista Danilo La Mantia che, come ogni giorno, stava passeggiando col suo cane sulla battigia e rimuovendo come spesso fa i rifiuti lasciati sull'arenile. "La deposizione - fanno sapere da LiberAmbiente - è avvenuta presumibilmente intorno al 10 agosto". Davvero strano dato che in quel periodo la spiaggia di Isola è presa d'assalto dai bagnanti. Comunque sia LiberAmbiente nei giorni scorsi, insieme ai volontari dell'associazione Vigili del fuoco in congedo di Capaci si sono attivati per recintare l'area.

Nei giorni successivi è, dunque, avvenuta un'altra schiusa. "Fondamentale - dicono da LiberAmbiente - è stato il supporto della Wwf Sicilia Nord Occidentale, del Rotary club Palermo Est e di Oleana Prato, presidente del Wwf Sicilia sud orientale, biologa autorizzata dal ministro dell'Ambiente all'apertura della camera una volta passati 4 giorni l'ultima schiusa. L'apertura del nido dopo ore di lavoro e ricerca si è svolta ieri e ha sortito i suoi effetti Su un totale di 90 uova trovate 80 erano schiuse, una non fecondata, 4 morte e 5 liberate all'atto dell'apertura".