Isola delle Femmine, lavori per potenziare la rete elettica: previste brevi interruzioni del servizio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a media e bassa tensione, ha predisposto un piano di attività e di investimenti che consentono di migliorare la resilienza della propria rete elettrica e la qualità del servizio offerto ai clienti. E' nell’ambito di questo piano strategico che si inseriscono gli interventi che l’azienda ha recentemente avviato sulla rete elettrica a servizio del comune di Isola delle Femmine.

In particolare, sono già stati avviati i lavori necessari per realizzare due nuove cabine elettriche, importanti infrastrutture, in cui l’energia, prima di essere distribuita capillarmente nel territorio, viene trasformata da media a bassa tensione. Una di queste sarà ubicata nell'area davanti al porto e consentirà di alimentare il centro storico del paese e alcune zone limitrofe dove si trovano le maggiori attività produttive (commerciali e artigiane) e un gran numero di utenze domestiche. La seconda cabina elettrica sarà, invece, ubicata in viale Marino ed alimenterà alcune attività produttive di tipo stagionale (lidi balneari), oltre ad altre utenze di tipo residenziale e turistico-alberghiere.

L’attivazione di tali infrastrutture elettriche consentirà di aumentare la disponibilità di energia elettrica nell’area e di migliorare la qualità del servizio elettrico. Le cabine elettriche saranno, inoltre, dotate di innovative apparecchiature che ne consentiranno il controllo a distanza. In caso di eventuali guasti non prevedibili questo consentirà di ridurre i tempi di intervento e, quindi, di disalimentazione delle forniture. I lavori, che sono iniziati lo scorso 14 settembre e che verranno ultimati entro fine anno, comporteranno, per l’azienda, un investimento di circa 250 mila euro.

"Continuiamo a far progredire il nostro territorio - ha dichiarato Orazio Nevoloso, sindaco di Isola delle Femmine - con interventi mirati che non hanno alcun impatto sulle casse comunali, ma che migliorano la qualità della vita dei nostri cittadini e la competitività delle nostre imprese. Grazie a una collaborazione efficace con E-Distribuzione, all’impegno dell'assessore Romeo e al lavoro puntuale dei nostri uffici sarà possibile affrontare senza problemi l’aumento dei consumi energetici stagionali sia nel centro storico sia nell’area di viale Marino, in cui sono presenti attività ricettive e balneari".

"Dopo una fase di progettazione – ha dichiarato Casimiro Inzerillo, responsabile dell'unità territoriale Palermo di E-Distribuzione - e grazie alla collaborazione con il Comune e con altri enti locali, che hanno svolto un ruolo di fondamentale importanza per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, i lavori nel territorio di Isola delle Femmine sono stati già avviati e proseguiranno nei prossimi mesi. Tuttavia, per effettuare in sicurezza alcune delle attività, saremo costretti a programmare brevi interruzioni del servizio elettrico. Ci scusiamo anticipatamente per i disagi che dette interruzioni potranno comportare ma siamo sicuri che i cittadini apprezzeranno l’impegno tecnico ed economico dell’azienda a favore di questo territorio".