Migranti fuggono da centro accoglienza a Isnello, la Lega: "Governo umilia la Sicilia"

Sette tunisini sono fuggiti stamani dal centro di accoglienza Piano Torre Park Hotel che si trova a Isnello. Le ricerche sono scatatte immediatamente e sono condotte da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, forestali e protezione civile. Tre dei sette fuggitivi sono stati trovati.

"Con i tunisini scappati stamane dal centro di accoglienza di Isnello si ingrossa ancora di più l'inaccettabile elenco di immigrati, quasi sempre positivi al Coronavirus, che fuggono dai centri predisposti alla loro sorveglianza in Sicilia", dicono il senatore della Lega Stefano Candiani, segretario regionale in Sicilia, e Alessandro Anello commissario per la Lega in provincia di Palermo.

Per gli esponenti della Lega "Pozzallo, Lampedusa, Siculiana, Messina, Palermo, Porto Empedocle, Caltanissetta, Partinico" sono "i nomi del fallimento della Lamorgese, del suo lassismo e della sua incapace gestione del fenomeno che costringe polizia e carabinieri deputati al controllo dei migranti posti in quarantena a veri e propri salti mortali. Lamorgese - dicono Candiani e Anello - si renda conto che senza un consistente aumento degli organici delle forze dell'ordine, il controllo dei migranti clandestini obbligati alla quarantena è praticamente aleatorio e di facciata. Questo governo Pd-5Stelle amico e complice di ong e scafisti, è un calcio negli stinchi agli sforzi e ai sacrifici dei siciliani e degli italiani obbligati in quarantena per mesi da Conte. Lamorgese e il governo Conte si stanno rendendo responsabili di creare una nuova ondata di contagi da Covid19 e di questo dovranno rispondere".