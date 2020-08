I sorrisi dopo la paura: bimbo di 7 mesi salvato all'Ismett con un trapianto di fegato

Una corsa contro il tempo per salvare un bimbo siciliano di quasi sette mesi e di appena 7 chili di peso. E' l'impresa riuscita dei medici dell'Ismett, dove il piccolo è stato sottoposto a un trapianto lo scorso 30 luglio e dopo appena due settimane sta per essere dimesso.

Nato con una malattia rara, un'atresia delle vie biliari che causa l'ostruzione dei dotti biliari e che fa smettere di funzionare il fegato, Mattia (nome di fantasia ndr) non aveva più altre possibilità di guarigione a parte il trapianto di fegato. Da qualche settimana, le condizioni sempre più critiche del piccolo avevano portato i medici di Ismett a iscriverlo in lista per trapianto. Per cercare di ovviare alla scarsità cronica delle donazioni era stata anche valutata l'opzione del trapianto da vivente. L'iter di valutazione era stato già avviato e il padre era stato ritenuto compatibile, ma per poter donare doveva necessariamente perdere peso, 15 i chili che separavano il padre del bimbo dal traguardo.

"Un intervento tecnicamente molto complesso - ha spiegato il direttore del Dipartimento di Chirurgia e trapianto addominale pediatrico di Ismett, Jean de Ville de Goyet (nella foto)- ma adesso il piccolo sta bene e verrà dimesso".

"Un percorso adostacoli che ha trovato il lieto fine grazie a una donazione che si è resa disponibile presso l'Arnas Civico di Palermo. Il gesto di generosità della famiglia che ha acconsentito al prelievo degli organi ha, infatti, permesso di dare una nuova speranza al piccolo", si legge in una nota.

La difficoltà maggiore è stata quella di adattare le dimensioni del fegato prelevato a quelle del bambino. Il donatore era, infatti, una persona adulta e per poter garantire l'opzione del trapianto al piccolo paziente di Ismett è stato necessario eseguire un doppio split, ovvero una doppia divisione del fegato. La prima divisione è stata eseguita al momento del prelievo ovvero in situ, secondo la procedura che si segue normalmente: i due lobi epatici vengono divisi e mentre il destro viene trapiantato in un paziente adulto, il sinistro (la parte più piccola) in un bambino. Il prelievo è stato eseguito da uno dei chirurghi di Ismett, Calogero Ricotta.

La seconda divisione è avvenuta, invece, ex situ ovvero in sala operatoria mentre il lobo epatico era custodito nel ghiaccio. In questa seconda fase, i chirurghi di Ismett hanno riadattato l'organo prelevato alle dimensioni estremamente ridotte del piccolo Mattia. In sala per eseguire questa seconda fase di riduzione e il successivo trapianto Jean de Ville de Goyet, direttore del Dipartimento di Chirurgia e trapianto addominale pediatrico, Fabrizio di Francesco, chirurgo addominale pediatrico. "Si tratta di una tecnica ancora poco utilizzata in Italia - spiega Jean de Ville de Goyet - che permette di trapiantare anche bimbi piccoli come Mattia. Nella seconda fase l'organo è stato rimpicciolito di un altro quarto della sua massa, ovvero ridotto da 310 grammi a 230 grammi". "Questo ha permesso di trapiantare il nuovo organo senza rischi per la sua funzione - sottolinea Marcello Piazza, responsabile del servizio di Anestesia pediatrica di Ismett e senza rischi di compromissione della respirazione dopo l'intervento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel weekend Mattia lascerà l'ospedale e potra tornare a casa. "Le sue condizioni - prosegue de Ville - sono buone. Il fegato trapiantato ha ripreso a funzionare bene subito ed il bambino ha iniziato a riprendere peso". Il bimbo ha trascorso le ultime settimane presso il reparto di Pediatria di Ismett dove è stato seguito da un team multidisciplinare composto dal team chirurgico gia' presente in sala e dai pediatri (Marco Sciveres, Francesco Cirillo, Silvia Riva e Serena Abbate). Ismett si conferma centro di riferimento per quanto attiene i trapianti addominali anche nei pazienti pediatrici più piccoli, utilizzando tutte le tecniche disponibili. Sono già 14 i trapianti eseguiti da inizio anno sui bambini. La struttura palermitana è, inoltre, il centro con il programma di trapianto pediatrico da vivente piuù attivo in tutta Italia.