VIDEO | Ha avuto 10 arresti cardiaci, l'Ismett le "regala" un cuore: "Finalmente potrò ballare"

Nuovo traguardo per l'istituto mediterraneo per i trapianti. Enza Miliziano, giovane donna della provincia di Agrigento, malata da anni per uno streptococco curato male, è la 200esima paziente a ricevere un cuore: "Ora torno a sorridere, sogno una vita normale con la mia famiglia"