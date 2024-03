L'Ismett arriva al traguardo dei 3.000 trapianti, l'ultimo a una bambina affetta da una malattia rara

La numero 3.000 è una bambina di appena 8 anni affetta da una malattia rara che causa insufficienza epatica. Prima di lei, negli ultimi 25 anni, altri 2.999 pazienti in attesa di un trapianto si sono rivolti all'Ismett che adesso festeggia questo traguardo. Una cifra tonda che al dettaglio racconta le storie di successo di 1.628 trapianti di fegato, 854 di rene, 222 di polmone, 234 di cuore, 5 di pancreas e ben 57 combinati. Tra questi 2.400 sono stati fatti da donatore cadavere, mentre 600 da donatore vivente di cui 342 pediatrici. Numeri, ma non solo, che raccontano una sanità d'eccellenza in una Sicilia capace di arginare i viaggi della speranza verso altre strutture ospedaliere, del Nord o d'Europa.

Il centro, nato a Palermo nel '99 grazie all'intuizione del professor Luigi Pagliaro, epatologo, e alla partnership fra il centro medico dell'Università di Pittsburgh (Upmc, University of Pittsburgh Medical Center) con la Regione Siciliana, in un quarto di secolo di attività è diventato uno dei poli d'eccellenza per i trapianti. Lo dimostra la crescita esponenziale degli interventi, con un record tra tutti di trapianti di fegato. Ed è proprio quello al fegato a portare l'Ismett nell'olimpo italiano della sanità: grazie a un programma pionieristico fatto da un donatore vivente, la magia dell'intervento porta alla nascita di due organi. Così a oggi, i programmi di trapianto da vivente - che l'Ismett fa anche per il rene - sono tra i più attivi in Europa, soprattutto nel caso dei pazienti pediatrici.

Tecniche di trapianto all'avanguardia

Proprio i trapianti pediatrici sono anche i più innovativi: con la tecnica del "fegato split" si possono infatti salvare due pazienti con un organo solo, suddividendolo in due parti distinte e destinando la più piccola a un bambino e la più grande a un adulto. Non sono da meno le donazioni a cuore non battente, dove per la buona riuscita dell'intervento è fondamentale una stretta collaborazione tra il team Ismett e i vari ospedali del territorio e che utilizza il sistema Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana), un "polmone artificiale" che consente di trapiantare organi altrimenti non utilizzabili. O i programmi di assistenza meccanica ventricolare (che gli addetti ai lavori chiamano "cuore artificiale") concepiti soprattutto per far fronte al grosso numero di pazienti in lista di attesa per trapianto di cuore che non possono aspettare più a causa del peggioramento della malattia. Il programma di trapianto di polmone, invece, è stato riconosciuto dal Centro nazionale trapianti come quello con la migliore curva di sopravvivenza in Italia per la sua eccellenza e per la gestione dei casi più complessi, come i trapianti doppi (84%), i trapianti in emergenza (14%) e i trapianti combinati (2 polmone-fegato).

Infine, tra le iniziative cliniche all'avanguardia, anche la rigenerazione degli organi: Ismett infatti ha messo a punto nuove tecniche e nuove macchine capaci di trasformare organi inutilizzabili in organi pronti ai trapianti. Il programma di "ricondizionamento" può così contare sugli organi di un donatore deceduto: una tecnica innovativa che permette di ovviare alla carenza cronica degli organi attraverso procedure di perfusione e di rigenerare organi che altrimenti non potrebbero essere trapiantati o trasportati fra paesi distanti tra loro a causa del danno ischemico. "Oggi è possibile - dice Angelo Luca, amministratore delegato dell'Ismett - prendere un organo in qualsiasi paese europeo e trasportarlo in sicurezza su un aereo grazie a dei macchinari iper tecnologici. Non ci saranno organi per tutti, perché sono insufficienti alle richieste. Ma stiamo lavorando per mettere insieme nuove terapie cellulari e rigenerative per bypassare la necessità del trapianto".

La storia di Gino, il primo trapiantato di polmoni sieropositivo al mondo

Tra le testimonianze presentate questa mattina in una conferenza stampa, c'è anche quella di Gino Vespa, il primo caso al mondo di trapianto di polmoni in un soggetto sieropositivo. "Quando non davo più un soldo alla mia vita, l'Ismett ha fatto il miracolo. E' in quel momento che ho capito che lo Stato non avesse abbandonato una persona ormai rassegnata a morire". In occasione della celebrazione del traguardo dei 3.000 trapianti, l'uomo ha voluto raccontare la sua storia davanti a medici e pazienti, ma anche al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all'assessore regionale della salute Giovanna Volo. "La fibrosi cistica mi aveva tolto tutto e non aspettavo altro che una dolce morte" ha detto, visibilmente emozionato, dopo il suo pellegrinaggio tra ospedali durato anni. Un paziente arrivato da Verona che a Palermo ha ritrovato la vita. "Le mie condizioni di salute erano terribili. Ma il 20 maggio 2007 ho ricevuto la tanto attesa chiamata, in cui mi si diceva che un organo era disponibile. Quando mi svegliai dopo l'operazione all'Ismett il medico mi disse che era andato tutto bene e fu un'emozione incredibile".

Schifani: "La Sicilia tra le prime otto regioni d'Italia"

A commentare il traguardo dei 3.000 trapianti anche il presidente Renato Schifani: "Il governo della regione è impegnato con costanza e determinazione a garantire il diritto della salute e la tempestività delle cure nei confronti dei propri cittadini. La donazione degli organi, con tutti gli aspetti connessi, rappresenta una priorità del mio governo. In questa direzione, l'Ismett ha contribuito in maniera efficace e concreta al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, mettendo a disposizione professionalità e competenze con il proprio autorevole centro trapianti. C'è un incremento costante e progressivo delle donazioni e dei trapianti che ci viene riconosciuto anche dal Centro nazionale trapianti, che durante gli ultimi Stati generali svoltasi a Roma davanti al Ministro della Salute e i vertici dell’Istituto superiore di sanità ha sottolineato la forte ripresa dell’attività del procurement siciliano, con la nostra Regione che si attesta nell’ultimo anno e nel primo bimestre del 2024 tra le prime otto regioni di Italia, quando nel 2022 si trovava tra le ultime. Appare indispensabile l’impegno dell’assessorato nel realizzare una rete specifica che eroghi tutte le prestazioni specialistiche finalizzate al prelievo ed al trapianto di organi e tessuti (laboratori, anatomia patologica, specialisti dedicati).

L'assessore Volo: "Il futuro dei trapianti tra innovazione clinica e chirurgica"

Sul futuro dei trapianti in Sicilia interviene l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo. "Appartengo a quella parte di persone che ha partecipato alla creazione di questo centro, già meta negli anni Novanta di pellegrinaggi di speranza. Nel '95 erano appena state create le aziende sanitarie e ciò ha permesso a molti pazienti la ripresa di una vita normale. Fu un grande progetto quello dell'Ismett, grazie ai contatti stretti con l'Upmc inglese. Oggi festeggiamo i 3.000 trapianti e lo facciamo nel segno dell'innovazione clinica e chirurgica. Grazie all'opera del Centro trapianti regionale è possibile avere organi in un numero consistente ma non sufficiente. Qual è dunque il futuro? Continuare la grande campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolgendoci ai giovani, ma anche alla società. Questo è un esempio non solo per la nostra regione ma anche per altri paesi".