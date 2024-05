Amato (Confintesa): "All'Ismett i confederali temono i numeri reali della rappresentatività"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, 22 maggio 2024, alle 18:54, è uscita su PalermoToday questa notizia che citiamo testualmente: “Abbiamo contestato – dichiarano la segretaria Fp Cgil Francesca Denaro, il segretario provinciale Uil Fpl Alfredo Orofino e Vincenzo Ginnastica, Ugl - la propensione di questa amministrazione verso sigle non firmatarie di contratto, che non hanno nessun diritto di partecipare ai tavoli dove vengono contrattate e concertate le disposizioni di attuazione del contratto nazionale, sottolineando la nullità di eventuali accordi che l’amministrazione dovesse stipulare con soggetti non titolati dal Ccnl”.

“Vorrei sapere se questi signori che si pavoneggiano d’essere titolati a partecipare ai tavoli di contrattazione raggiungano almeno la percentuale del 5% degli iscritti all’interno dell’Ismett. Ci tengo inoltre a precisare che la fantomatica organizzazione sindacale che non dovrebbe partecipare ai tavoli, dai numeri in nostro possesso risulterebbe essere la sigla maggiormente rappresentativa all’interno dell’Ismett e di gran lunga. Rettifico inoltre un’inesattezza nelle affermazioni di costoro, ricordando che Confintesa Sanità ad oggi è firmataria per adesione del Ccnl Sanità Privata Aiop/Aris; purtroppo quando la volpe non riesce a raggiungere il grappolo d’uva tende a dire che è acido, Fedro docet", così dichiara Domenico Amato, segretario regionale Confintesa Sanità Sicilia.