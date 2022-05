All'Ismett tre posizioni aperte per medici anestesisti ucraini: ecco come candidarsi

Tre posizione aperte per medici anestesisti ucraini all'Ismett. L'University of Pittsburgh medical center (Upmc), gruppo sanitario e accademico internazionale, attivo in Italia dal 1997, offre la possibilità di esercitare temporaneamente all’interno di un team di professionisti altamente qualificati. "Dopo un adeguato periodo di orientamento, gli specialisti selezionati - spiegano dall'Upmc - saranno in grado di gestire dal punto di vista anestesiologico e rianimatorio anche i casi più complessi, e di praticare ed approfondire tutte le procedure di pertinenza anestesiologica.

I requisiti

La misura è rivolta esclusivamente ai residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, muniti del Passaporto europeo e delle qualifiche per i rifugiati. Oltre al conseguimento di una laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in Anestesia e Rianimazione, gli altri requisiti per l’inserimento sono una buona conoscenza della lingua italiana o inglese e il rispetto degli obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da Sars-COV-2.

Come candidarsi

I candidati interessati possono compilare la domanda di partecipazione disponibile sul sito dell'University of Pittsburgh medical center