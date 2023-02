Iscrizioni agli asili nido comunali, a otto giorni dall’apertura dei termini ricevute oltre 770 istanze

"La campagna per le iscrizioni agli asili nido del Comune di Palermo procede in modo più che soddisfacente". Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo, che aggiunge: "A soli otto giorni dall’apertura dei termini, abbiamo ricevuto oltre 770 istanze. Per la prima volta, l’Amministrazione sta dando ai genitori la possibilità di iscrivere i propri bambini nei nidi e nei micronidi privati con cui ha stipulato una convenzione, a riprova della sinergia instaurata con il settore privato, finalizzata a incrementare i servizi educativi in città e a fortificare tra i genitori una cultura dell’educazione nella primissima infanzia".

"Ieri pomeriggio - aggiunge Tamajo - durante una riunione con i responsabili delle strutture private del catalogo 2023/24 e con i rappresentanti di categoria, abbiamo confermato l’unità di intenti e di azione, immaginando l’avvio di un percorso comune che punti a mettere a sistema un coordinamento pedagogico tra pubblico e privato e a creare momenti di incontro, confronto e scambio. Siamo di fronte a un cambiamento di rotta significativo, favorito dal sindaco Roberto Lagalla, che sta già dando i suoi frutti e che li continuerà a dare negli anni a venire".