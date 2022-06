Ippoterapia nel centro equestre della Favorita: partito il progetto per i pazienti oncologici

Da oggi per una quindicina di bambini e ragazzi che lottano contro un tumore è iniziata una nuova avventura nel campo equestre della Favorita. Ha preso il via questa mattina il progetto di ippoterapia a loro rivolto, voluto dalla Samot e svolto dall'equipe di Cavallo Amico che vede in prima linea il presidente dell'associazione Isabella Alioto e la collaborazione del tecnico Fise Fausta Mantovano.

"Il progetto attualmente coinvolge giovani fino ai 12 anni ma - spiega a PalermoToday Alioto - potrebbero arrivare anche partecipanti un po' più grandi. Non è infatti a numero chiuso e può accogliere ragazzi fino ai 18 anni. L'obiettivo è poter dare un po' di gioia e normalità ai pazienti oncologici attraverso i cavalli Morena e Pallina ma anche avviarli allo sport in generale e all'equitazione in particolare. A tal fine abbiamo già avviato un dialogo con il vicepresidente della federazione sport equestri Giuseppe Muscaglione".

Le attività si svolgono tutte le mattine, dalle 8.30 alle 11 circa, e andranno avanti almeno fino a novembre. I partecipanti avranno la possibilità di accudire i cavalli in scuderia, dare loro da mangiare il fieno, lavarli, spazzolarli e sellarli. Impareranno anche a montarli e a gestirli alle tre andature: passo, trotto e galoppo. Faranno tutto questo con la massima sicurezza e in un contesto immerso nel verde. "Chi volesse partecipare - conclude Alioto - può contattare la Samot".

L'associazione Cavallo Amico nel centro equestre gestisce anche un altro progetto di ippoterapia rivolto a bambini affetti da autismo o da disabilità motoria. Il progetto due mesi fa ha rischiato di essere stoppato prima della scadenza. Il Comune, infatti, per rimediare ad un errore, aveva deciso di revocare la concessione degli spazi all'associazione. Alla fine però il peggio è stato evitato. In attesa di pubblicare un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che, per le stesse finalità, vorranno utilizzare il campo ostacoli, l'amministrazione ha dato a Cavallo Amico la possibilità di portare avanti le attività.