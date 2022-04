Ippoterapia gratuita alla caserma Cascino per i bimbi autistici: al via il progetto "Piccoli passi a ritmo di zoccoli"

Ippoterapia gratuita alla caserma Cascino per i bambini autistici. Al via oggi, con il primo di dodici incontri, il progetto "Piccoli passi a ritmo di zoccoli", previsti da un protocollo d’intesa firmato lo scorso 2 febbraio tra il reggimento Lancieri di Aosta dell’Esercito, l’associazione nazionale Arma di Cavalleria, il Comune di Palermo, l'associazione ParlAutismo, l’Asp e l'asd Ripartiamo in sella.

Sono tredici i bambini, di età compresa dai 6 ai 10 anni, individuati dall'unità di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza dell'Asp. Gli interventi assistiti con i cavalli dell’Esercito si svolgeranno tre volte a settimana all’interno del centro ippico militare della caserma Cascino: il reggimento Lancieri di Aosta, oltre ai cavalli, metterà a disposizione a titolo gratuito due box, un campo da lavoro in sabbia, un locale per la didattica, aree comuni per svolgere le attività propedeutiche e post terapia.

Le attività saranno coordinate dalla dottoressa Chiara Amato, presidente dell'asd Ripartiamo in sella, che con la sua equipe multidisciplinare aiuterà le famiglie e, ancor di più, i giovani atleti ad attivare e potenziare le cosiddette funzioni adattive e favorire un loro più facile inserimento nel contesto sociale.