All'ippodromo arriva l'ambulanza per cavalli, la Sipet: "Pronti a intervenire in caso di infortuni"

Il benessere del cavallo prima di tutto. Per questo la Sipet, società che gestisce l'Ippodromo di Palermo, ha annoverato tra i suoi mezzi anche l'ambulanza per cavalli, requisito necessario indicato dal Ministero a tutela del benessere del cavallo. "E' chiaro che - dicono i vertici della Sipet - così come avvenuto finora, ci auguriamo di non doverla usare mai. Ma in caso di emergenza saremo pronti, insieme al nostro qualificato staff, a intervenire a sostegno di eventuali infortuni dei nostri amati cavalli".