"Io barcollo ma non mollo!", a Petralia Soprana il tour dedicato ai pazienti oncologici

Ieri il tour di “Io barcollo ma non mollo!” è giunto a Petralia Soprana. Era la quarta tappa di un percorso e di un progetto che ha tra i suoi obiettivi quello di raccogliere fondi per finanziare l'iniziativa solidale #anchiobarcollomanonmollo, la campagna dedicata a migliorare la qualità dei reparti oncologici acquistando attrezzature necessarie per rendere più confortevole la permanenza dei pazienti oncologici e dei loro familiari in cura presso l'ospedale "Maurizio Ascoli" di Palermo.

L’organizzatrice del tour, fondatrice del blog e del marchio registrato che dà il nome al progetto, è Roberta Sparacello, presidente dell’associazione #insiemenonsimolla, anche lei paziente oncologica. Proprio lei, dopo la visita in paese, che ha visto l’esibizione degli Stendardieri Sopranesi, grazie alla collaborazione di Giusy Polizzi e della consigliera comunale Mimma Forestieri, nel pomeriggio, ha presentato il progetto alle donne di Petralia Soprana.

All’incontro, al quale hanno partecipato altre donne che non mollano, sono intervenute la psicologa e psicoterapeuta Manuela Ferrara, Giovanna Richiusa, Rosetta D’Alberti, Fabiola Bencivinni e dal pubblico Rossella Forestieri. È stato un momento emozionante e gli interventi dei veri e propri racconti di vita vissuta e di esperienze personali che in molti casi sono comuni. Una lezione di vita per i tanti che hanno assistito all'incontro che hanno espresso la loro collaborazione acquistando la maglietta ufficiale “Io barcollo ma non mollo!”.

Il progetto che ha illustrato Roberta Sparacello ha tre obiettivi ben precisi: creare le "Io barcollo ma non mollo girls", una community di donne forti che si aiutano e sostengono a vicenda, abbattendo chilometri, distanze e differenze; che nonostante le vicissitudini della vita non si arrendono davanti alle avversità e che raccontando la loro storia, saranno protagoniste del primo libro della Sparacello dedicato alle donne che non mollano mai e un esempio per coloro che di forza ne hanno un grande bisogno; scoprire paesi e città, valorizzando le bellezze di ogni territorio, esaltando in modo sincero ed emozionale, usi, costumi e tradizioni di quel luogo specifico, gironzolando per la Sicilia tutti i weekend; raccogliere fondi, per finanziare l'iniziativa solidale #anchiobarcollomanonmollo, la campagna dedicata a migliorare la qualità dei reparti oncologici, acquistare attrezzature necessarie e sostenere il comfort di pazienti e familiari, in cura presso l'ospedale oncologico "Maurizio Ascoli" di Palermo.