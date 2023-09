Invictus Game: a Dusseldorf il principe Harry d’Inghilterra con Sabrina Figuccia

“Gli atleti italiani sono tra i protagonisti della delegazione italiana agli Invictus Game, la manifestazione creata da Harry d’Inghilterra,

duca di Sussex, a cui partecipano gli sportivi militari rimasti feriti o malati durante il proprio servizio che si concluderà sabato prossimo a Dusseldorf, in Germania”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: “E’ stato davvero un onore fare parte della delegazione azzurra in una rassegna che è stata

aperta dal membro della famiglia reale inglese con il motto 'Una casa per il rispetto' e che accoglie circa 500 concorrenti provenienti da 21 nazioni diverse e circa mille familiari e amici per competere in dieci discipline, tra cui nuoto, ciclismo, tiro con l’arco, basket in

carrozzina, ecc. Ancora una volta, lo sport, anche ad altissimi livelli, si conferma come uno strepitoso strumento di inclusione per chi ha subito profonde ferite fisiche e morali, ma che non si lascia abbattere, anzi trova la forza di combattere con sempre maggiore vigore”.