Non c'e più acqua torbida nell'invaso: ma in diverse zone di Palermo ancora possibili disservizi

Riparte, ma per il momento non a pieno regime, l'invaso Rosamarina da dove parte acqua che arriva anche in molte case di Palermo. Sembra essere stata infatti superata l'anomalia che aveva fatto alzare i valori di torbidità e che aveva costretto l'Amap a interrompere i prelievi (circa 400 litri al secondo). Pare che a causare il problema sia stato un accumulo di detriti nelle tubazioni. L'azienda di via Volturno fa sapere dunque che "a seguito degli interventi del dipartimento regionale delle Acque e dei rifiuti, nel pomeriggio di oggi, è stato parzialmente ripristinato il prelievo dell’acqua".

Secondo l'Amap "disservizi temporanei, finora limitati al minimo, potranno verificarsi nei distretti della città di Palermo: Galletti, Bandita, Favara; Bonagia, Falsomiele; Rocca; Boccadifalco aeroporto; Villa Tasca; Borgo Nuovo, Passo di Rigano; Cep e nelle utenze del canale di Scillato nel Comune di Termini Imerese". Per gli aggiornamenti l'Amap invita a consultare il proprio sito o telefonando allo 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800.915333 (esclusivamente da telefono fisso).

Già da ieri dopo che il dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, gestore dell’invaso, aveva fatto scattare i controlli erano stati riattivati i prelievi dall’invaso Scanzano e aumentati quelli dall’invaso Poma, i quali però non riescono a compensare per intero i mancati apporti del Rosamarina.

"Entro la mattinata di domani - comunica ancora l'Amap - si provvederà al riequilibrio dei prelievi dagli invasi che seguiranno la programmazione già inviata alla competente Autorità di bacino". Dopodomani si dovrebbe tornare alla normalità.