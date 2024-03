L'invasione di campo dopo Palermo-Como costa cara a tre tifosi, Daspo per un anno

L'invasione di campo al termine di Palermo-Como, finita 3-0, lo scorso 17 febbraio costa il Daspo per un anno a tre tifosi rosanero. Il provvedimento è stato disposto dal questore.

I tre tifosi del Palermo, di cui due minorenni, avevano scavalcato le recinzioni che danno accesso al campo pochi istanti dopo la fine della partita contro i lariani, allo scopo di raggiungere i giocatori. Ma erano stati bloccati dagli steward, in servizio allo stadio, e dagli agenti della Digos che li avevano denunciati per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

Le misure di prevenzione interdittive, emesse dal questore, e notificate per i due minorenni ai genitori, all’esito degli accertamenti sviluppati dalla divisione Anticrimine della questura, vieta l’accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale dove si disputeranno partite dei campionati di A, B, C e della Lega nazionale dilettanti, partite di calcio a 5 della Figc, nonché dei tornei nazionali organizzati dalla Fifa e dalla Uefa. Sarà vietato loro anche assistere alle gare della Primavera.

Il divieto riguarda, inoltre, i luoghi interessati alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle medesime partite ed è valido: due ore prima dell’inizio delle suddette manifestazioni sportive, durante lo svolgimento, e due ore dopo la fine delle stesse. Il divieto di accesso è esteso, altresì, per lo stesso arco temporale, alle stazioni ferroviarie, di metropolitana, dei mezzi di superficie, ai caselli autostradali, agli autogrill, agli scali aerei e navali, utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi in occasione delle suddette manifestazioni sportive.

I divieti sono estesi anche al centro sportivo nel quale il Palermo e la Nazionale Italiana si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso e di ogni altro impianto, per la stessa distanza, dove queste squadre di calcio si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta.