Disabile, impotente ed incontinente a 30 anni per un errore dei medici del Civico: 5 condanne

Sarebbe bastata una risonanza magnetica e un intervento chirurgico eseguito con urgenza per impedire che C. T. si ritrovasse a 30 anni impotente, incontinente e con gravi difficoltà a camminare, tanto da essere riconosciuto totalmente invalido. Quell'esame fondamentale, nonostante tre giorni di ricovero all'ospedale Civico, non venne invece fatto e l'operazione fu effettuata dopo ben 20 giorni, dopo un secondo ingresso nella struttura sanitaria. A 9 anni da quei fatti e dopo il cambio di tre giudici, il tribunale monocratico oggi ha condannato 5 medici per lesioni colpose gravissime.

La pena inflitta dal giudice del tribunale monocratico Davide Pavesi è uguale per tutti ed è di 6 mesi. Nello specifico sono stati condannati Natale Francaviglia, direttore dell'unità operativa di Neurochirurgia che firmò le dimissioni del paziente senza che avesse fatto la risonanza assieme a un altro imputato, Giuseppe Lentini, Pietro Impallaria e Giancarlo Perra che compilarono il diario clinico durante il primo ricovero, dal 7 al 9 dicembre del 2015, nonché Daniele Franceschini, il neurochirurgo che valutò una Tac d'urgenza e ritenne che C. T. "non mostra patologie suscettibili di trattamento chirurgico urgente", consigliando la risonanza magnetica, poi mai effettuata.

Il giudice, che ha accolto le richiesta del sostituto procuratore Alfredo Gagliardi, ha deciso di sospendere la pena a tutti tranne che a Francaviglia, che per ottenere questo beneficio dovrà versare 300 mila euro di provvisionale alla vittima. L'uomo, che oggi ha 39 anni, si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Giuseppe Sceusa, e i danni patiti dovranno essere quantificati in sede civile.

E' una storia terribile quella di C. T., non solo per l'estrema lentezza della risposta dello Stato - 9 anni per una sentenza di primo grado - e non solo perché sarebbe bastato davvero poco, secondo la Procura, per evitare che la patologia (la sindrome della cauda) si aggravasse e diventasse irreversibile, ma perché dietro al presunto errore medico, ci sarebbero stati anche conflitti all'interno dell'ospedale. Come infatti ha testimoniato durante il dibattimento la dottoressa che per prima prese in carico il paziente al pronto soccorso, il fatto che lei avesse insistito per il ricovero gli sarebbe stato aspramente contestato da Francaviglia, che l'avrebbe accusata di fare entrare in reparto persone che non avrebbero avuto alcun bisogno di stare in ospedale. "Come tu lo hai fatto venire qua - le avrebbe detto - così ora lo dimetti immediatamente perché il paziente non ha nessuno dei sintomi che tu hai descritto, l'incontinenza è un problema urologico quindi lo dimetti". E poi C. T. dopo un breve (quanto inutile) ricovero era stato effettivamente dimesso.

Il dramma dell'uomo, affetto da diabete, era iniziato il 2 dicembre del 2015, quando aveva avvertito un forte dolore alla schiena e alle gambe. Era stato trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Dopo una radiografia e la prescrizione di una cura farmacologica, era tornato a casa. Le cose però non erano migliorate ed il 5 era quindi andato al Civico, dove era stato sottoposto ad una Tac lombare d'urgenza da cui era emersa una "protrusione discale". Oltre al dolore fortissimo, C. T. avrebbe avuto difficoltà a muovere le gambe e camminare e manifestato anche problemi di incontinenza. A quel punto era stato mandato in Neurochirurgia, dove Franceschini aveva stabilito che non sarebbe stato necessario un trattamento chirurgico urgente, consigliando una "risonanza magnetica lombosacrale".

Il paziente era rimasto in astanteria e il 7 dicembre, vista la mancanza di posti letto in pronto soccorso, la direzione sanitaria aveva imposto il ricovero in Neurochirurgia. Alle 21 Impallaria aveva preso in carico il paziente e aveva annotato nel diario clinico: "Si prepara per risonanza magnetica lombare". Solo che nello stesso diario nei due giorni successivi non era stato annotato proprio nulla, tranne la dicitura "ndr", cioè nulla da rilevare. Il 9 dicembre l'uomo era stato quindi dimesso senza aver fatto la risonanza. Lentini e Francaviglia gli avevano consigliato di fare una risonanza magnetica lombare e poi di andare all'ambulatorio di urodinamica per l'incontinenza.

Tornato a casa la situazione non sarebbe affatto migliorata e C. T., il 16 dicembre, aveva finalmente fatto la risonanza a Villa Santa Teresa, a Bagheria. L'accertamento aveva confermato la presenza di "una voluminosa ernia" con "severe compressioni sulla cauda". Il referto era stato consegnato il 22, giorno in cui era stato nuovamente ricoverato al Civico e finalmente operato per eliminare il frammento espulso dall'ernia. Il 31 era stato dimesso, con problemi ormai gravissimi, tanto che dal 15 gennaio al 10 maggio 2016 era stato ricoverato a Villa delle Ginestre per una terapia riabilitativa. Ad oggi comunque non può camminare senza stampelle, deve ricorrere a pannoloni e cateteri, non potrà mai avere figli.

Il consulente della Procura ha rimarcato che in questi casi "fare una risonanza era d'obbligo e avrebbe fatto vedere un'ernia molto più grande". E ha pure aggiunto che "nel momento in cui si diagnostica la sindrome della cauda, se si opera entro due ore dalla comparsa il paziente recupera subito, ma è difficile, se si opera entro 12-24 ore, le possibilità di recupero sono molto alte. Passate le 48 ore è impossibile il recupero, prima si opera meglio è". C. T. venne operato 20 giorni dopo.