Intossicazione da gas per quattro operai in un cantiere sulla Palermo-Agrigento: due sono in gravi condizioni

Quattro operai sono rimasti intossicati dal gas argon in un cantiere tra Mezzojuso e Vicari, nel Palermitano, mentre lavoravano alla saldatura di una cisterna satura di gas. Due sono in gravi condizioni all'ospedale Civico, dove sono arrivati ??con l'elisoccorso. Gli altri sono stati trasportati in ambulanza.

Si tratta di saldatori che stavano lavorando dentro una cisterna in un'area di servizio della statale 121 Palermo-Agrigento. Uno di loro si è sentito male per aver inalato il gas e gli altri sono intervenuti per salvarlo. I due in codice rosso hanno 49 e 57 anni; gli altri, in codice giallo, 22 anni e 24 anni.